n per completare un reparto di centrocampo che annovera interpreti di primissimo livello con Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali ( in attesa di visite mediche e firma).ma sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Paolo Maldini stravede per il centrocampista francese, lo ritiene già pronto per dare un contributo notevole alla causa. Ecco perché conta di definire la trattativa nel minor tempo possibile.C'è ancora distanza sulla valutazione relativa al diritto di riscatto che il club rossonero vorrebbe abbassare arispetto alla richiesta di 32. Forbice ampia ma che Paolo Maldini conta di ridurre, la trattativa è arrivata a un bivio: o dentro o fuori. Si respira un moderato ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi ma si valutano anche le alternative per non farsi trovare impreparati in caso di fumata nera.Ieri vi abbiamo raccontato, in esclusiva, dell'incontro tra i dirigenti del Milan e Bruno Carvalho Santos, agente del talento portoghese del Benfica Luis Florentino.Un confronto durato 60 minuti nel quale è stato fatto il punto della situazione: al ragazzo è stato chiesto qualche giorno in attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul fronte Bakayoko. Luis sarebbe entusiasta della possibilità di vestire la maglia del Diavolo ma il Benfica spara alto.Allo stesso tempo, si sonda il terreno perorte centrocampista di proprietà del Lille e pallino del capo dello scouting milanista, Geoffrey Moncada. Tre idee per puntellare il centrocampo, Maldini e Massara al lavoro per un costruire un Milan ambizioso.