Negli ultimi giorni, al Milan è stato accostato Guirassy, attaccante guineano classe 1996 in forza allo Stoccarda. Guirassy si è meritato le attenzioni della dirigenza rossonera, anche se non può essere considerato il principale candidato, anzi. La clausola da 17 milioni di euro, valida per gennaio, rappresenta un’altra chiave d’interesse che solo nelle prossime settimane Moncada deciderà se concretizzare o meno in una trattativa, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com.