Se per Gennaro Gattuso la sosta per le nazionali è l'occasione per mettere a punto le strategie per rendere ancora più imprevedibile un Milan chiamato a un tour de force tra campionato ed Europa League, il direttore dell'area tecnica Leonardo è sempre al lavoro per cogliere le occasioni migliori sul mercato. Tra i giocatori attenzionati c'è anche il fantasista classe '97 del Flamengo Lucas Paquetà.