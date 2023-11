Due ore di incontro, facce sorridenti all’uscita. Trae Cardinale il dialogo va avanti in maniera costruttiva. Il patron del Milan é sempre più affascinato dal personaggio Zlatan che sta imparando a conoscere meglio in questi summit vis a vis. Leadership, carisma, ambizione, obiettivi elitari: tante caratteristiche dello svedese fanno parte anche del carattere di. Perché da una parte lo svedese ha ribadito che l’abito da brand ambassador non lo farebbe stare a suo agio. Zlatan vuole essere protagonista a 360 gradi, vivere Milanello in tutte le sue sfaccettature e avere un peso decisionale di primo piano nelle scelte legate all’allenatore e ai giocatori.da lui ideata la scorsa estate. Il patron non vuole depotenziare il ruolo dell’allenatore che deve avere piene responsabilità delle scelte e dei risultati. Affiancare Ibrahimovic a Pioli potrebbe dare un segnale equivoco all’ambiente.. Zlatan non ha ancora le competenze per un ruolo dirigenziale nonostante le doti riconosciute a tutti. Ecco perchéI sorrisi ci sono così come la voglia di parlarne ancora, tra Cardinale e Ibrahimovic la trattativa andrà avanti a oltranza.