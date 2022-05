Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di di Jens Petter Hauge

all’Eintracht Francoforte, per la quale potrà incassare ancora qualcosa con alcuni bonus. Ecco le cifre dell’operazione: 2 milioni di euro per il prestito, altri 8 milioni per il riscatto più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 milioni più complicati