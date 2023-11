È stata la serata perfetta per il Milan, che ha vinto 2-1 in rimonta contro il Psg trascinato dai gol dei suoi giocatori chiave: prima il pareggio di Leao in rovesciata, poi Giroud di testa. E via alla festa di San Siro. Con i tre punti di ieri i rossoneri hanno migliorato la classifica nel gruppo F, dove ora sono terzi a 5 punti dietro Psg (6) e Dortmund (7), che ieri ha vinto col Newcastle ultimo a 4. Per centrare la qualificazione il Milan deve vincere le prossime due partite in casa col Dortmund e fuori col Newcastle, ma se dovesse battere i tedeschi potrebbe bastare anche il pareggio in Inghilterra; tutto dipende dagli incroci degli altri risultati.



CALENDARIO CHAMPIONS - La prossima partita del Milan in Champions sarà il 28 novembre a San Siro col Borussia Dortmund, che arriverà a tre giorni dalla sfida casalinga di campionato con la Fiorentina. La fase a gironi si chiuderà il 13 dicembre in Inghilterra contro il Newcastle, che si giocherà tra la trasferta di Bergamo con l’Atalanta e la sfida di San Siro col Monza.