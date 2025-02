Milan, tutte le piste possibili per il post Theo Hernandez

L’eliminazione rimediata dal Milan in Champions League contro il Feyenoord può lasciare diversi strascichi. Il principale riguarda sicuramente Theo Hernandez: il terzino francese, protagonista in negativo per l’espulsione che ha condannato i suoi compagni a giocare in 10 nonostante il vantaggio iniziale firmato Santi Gimenez, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura in rossonero. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è ancora in piedi, ma quanto successo ieri a San Siro potrebbe influenzare in negativo anche le valutazioni della proprietà sulla bontà di un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio.

In casa Milan non hanno mai pensato, prima di oggi, alla sostituzione di Theo Hernandez perché sia Zlatan Ibrahimovic che Geoffrey Moncada erano convinti di andare avanti con l’ex Real Madrid. Ecco perché la soluzione,giocatore talmente tanto eclettico da poter giocare sia come terzino che da esterno alto non snaturando la propria natura nel gioco. Quella dello spagnolo resta comunque la soluzione più importante,lo considera un titolare del futuro e sta già lavorando con ilResta da capire cosa intende fare il club spagnolo che su Nico Paz, altro gioiellino “controllato” e che sta facendo grandi cose in Italia, ha già fatto intendere di volerci puntare per il futuro ma sul rossonero non ha ancora espresso una linea chiara.

KABAR MA NON SOLO- Chiaramente ogni discorso sul possibile post Theo Hernandez sarà influenzato dall’eventuale incasso sulla vendita. Come idee di prospettiva e per il futuroe in forza al Bruges che ha appena eliminato l’Atalanta in Champions League. Quest’ultimo era già stato osservato con attenzione nel corso della scorsa stagione. Piace perché, oltre ad avere una grande propensione offensiva, è migliorato molto anche nella fase difensiva.

