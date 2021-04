Il giocatore ha avuto un confronto diretto con la dirigenza del club di via Aldo Rossi nelle ultime ore conclusosi con una stretta di mano. Mike si è detto entusiasta della possibilità di approdare in rossonerocon il quale ha condiviso l'esperienza al PSG.Già nel giro della nazionale francese allenata da Deschamps, Maignan è considerato il miglior portiere di tutta la Ligue1. Quest’anno la sua porta è tuttora la meno battuta di tutto il campionato, con soli 22 gol subiti in 34 partite.. Ma l'inserimento del Milan ha cambiato le carte in gioco, i rossoneri- Il silenzio di Donnarumma nella trattativa per il rinnovo fa molto rumore. Ecco perché i rossoneri hanno deciso di accelerare per non farsi trovare impreparati qualora non dovesse arrivare la firma del giovane classe 1999.. Maldini attende una risposta definitiva nel giro di una ventina di giorni, altrimenti chiuderà con il Lille per il trasferimento in rossonero di Maignan.