Milan, tutte le volte di Tare a un passo: il no a Maldini e il "contatto" con Ibrahimovic

La rivoluzione di casapasserà inevitabilmente dall'inserimento di una figura che conosca bene il campo e il mercato da affiancare alla squadra e alla società. Il ruolo del direttore sportivo è rimasto vacante nominalmente dopo l'addio di(che in realtà ha sempre ricoperto il ruolo di vice di Moncada), ma lo è in realtà da molto più tempo, ovvero dall'uscita di scena di Paolo Maldini e dell'allora ds Frederic. Sul mercato il SeniorFurlani stanno cercando un profilo esperto e oltre ad Andrea Berta (ex-Atletico e Parma) e Fabio Paratici (storico ex di Juventus e Sampdoria) si sta facendo largo con grande insistenza il nome diAnzi in due occasioni l'affare sfumò proprio alle battute finali dopo mesi di corteggiamento e contatti mai concretizzatisi per motivi differenti. Oggi la sua candidatura è spinta da un intreccio importante che vede proprio Ibrahimovic come centro nevralgico.La prima volta è datata primavera 2019. Tare è ancora sotto contratto con la Lazio e il Milan di Elliott che aveva giàfra i suoi effettivi.che però non se la sentì (e fu anche bloccato da Lotito) di lasciare la Lazio con cui aveva rinnovato da poco fino al 2022) e declinò la proposta del Milan.

A confermarlo fu proprio Tare in un'intervista concessa a TvPlay senza rimpianti per la scelta fatta allora: "La seconda chance è invece, ovvero nel momento in cui ilsi separa dal duo Maldini-Massara e inizia la gestione del fondo RedBird. Il casting è allargato e fra i tanti nomi c'è anche quello di Tare, che non a caso, in quel periodo rilascia diverse interviste in cui ha avuto parole d'elogio per Leao e per la costruzione della squadra rossonera e per la gestione, allora, di Stefano Pioli:

Allora RedBird scelse di prendere tempo e valorizzare i dirigenti già presenti in organico inserendo, poco dopo, il profilo dicome consulente esterno. Tare dopo la fine del contratto con la Lazio è sempre rimasto in attesa della chiamata giusta e proprio nell'ex-attaccante svedese può oggi trovare una sponda decisiva. Quando era giocatore, infatti,era assistito dall'agenzia della famigliache ha avuto con Ibrahimovic un grande rapporto di amicizia nato ai tempi del suo approdo alla Juventus. E questo intreccio ha favorito il contatto di questi giorni,