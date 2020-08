Solodisputate dal Milan.è sceso in campo solo nel finale contro la Sampdoria (37a giornata) dopo tre panchine consecutive e la non convocazione con il Parma causa infortunio (33a giornata). Ieri era regolarmente a disposizione di Stefano Pioli, ma. Un segnale chiaro dell’allenatore rossonero, che ha trovato. Solo un assist in stagione, 0 i gol in 24 presenze (1191 minuti stando ai dati messi a disposizione dalla Lega Serie A). Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative per il classe 1997, arrivato a gennaio 2019 dal Flamengo per 38,4 milioni di euro.. Paquetá non è riuscito a incidere, nonostante il passaggio definitivo al 4-2-3-1 con tre giocatori sulla trequarti. Pioli ha trovato la quadra facendo altre scelte e anche ieri ha proseguito sulla stessa linea. Il brasiliano - nonostante i cinque cambi - contro il Cagliari è rimasto a guardare i compagni e nel post-partita: “Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, comunque arrivare fin qui è stato difficile. Resta l’apprendimento di un anno diverso dagli altri, per tutto ciò che è accaduto! Stiamo bene e in salute con le persone che amiamo, per un prossimo anno di vittorie!! Ringrazio tutti coloro che tifano per me e inviano sempre energie positive! Siete fantastici, grazie per il supporto!Grazie di tutto Signore!”.- Parole di chi sa di aver deluso le aspettative, della società e di Pioli., ma non è facile trovare acquirenti e squadre disposte a soddisfare le richieste di Paquetá a livello di ingaggio (guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione in rossonero)., spaventato dalle richiesta del giocatore;, ma al momento sono in stand-by i dialoghi per un, difensore viola che tanto piace alla dirigenza del Milan. In attesa di sviluppi, il Milan ha fissato il prezzo:, visto che Paquetá ha firmato fino al 31 luglio 2023. Di fronte a un’offerta così, la società rossonera è pronta a cedere il brasiliano. Che si è già espresso con parole dal sapore d'addio dopo il 3-0 al Cagliari...