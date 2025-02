Milan, tutti gli errori che possono cambiare il futuro di Maignan

In una delle stagioni più complicate della sua storia recente,nelle ultime stagioni. Se i nuovi calciatori portati dal mercato, in estate prima e a gennaio poi, hanno offerto risposte alterne, nelle più recenti settimane , corresponsabile con Malick Thiaw dell'ultima sconfitta sul campo del Torino , con una clamorosa topica in occasione dell'autorete realizzata dal centrale tedesco che è soltanto l'ultima in una lista mai così densa da quando difende la porta rossonera., nella sempre più difficoltosa rincorsa al quarto posto,col grave errore della partita di andata. Errori più o meno marchiani accompagnati da altre incertezze di vario genere – tanto nelle conclusioni dalla distanza, in particolare quelle indirizzate sul primo palo, quanto nelle uscite – e da qualche intervento di alto livello che ci ricordano come Maignan resti, in condizioni di normalità, uno dei migliori portieri del panorama europeo.Nel contesto però di una stagione tanto complicata e nella quale ilha visto crollare, l'uno dopo l'altro, i propri punti di riferimento e si interroga sulla possibile nuova rivoluzione a cui andrà incontro la prossima estate,Tanto che, al netto di una trattativa molto ben avviata per il rinnovo del contratto, lo stesso Maignan non può essere certo di difendere la porta del Milan nella stagione che verrà. Colpa di un rendimento crollato nel corso degli ultimi mesi e con almeno una decina di situazioni che lo vedono sul banco degli imputati.