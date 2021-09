Faivre è stato davvero a un passo dalMa qualcosa è andato storto sul più bello facendo saltare un’operazione che stava viaggiando a buon ritmo verso l’ultimo rettilineo prima del traguardo finale.Il Milan si era attivato da mesi su un talento considerato pronto per esplodere anche in un contesto competitivo e di qualità come la nostra serie A. Il primo contatto risale a maggio, mentre la prima offerta da 10 milioni di euro era stata recapitata al Brest una decina di giorni fa.. Arrivato l’ok a procedere da parte di Elliot, Massara e Maldini si erano spinti fino a 12 milioni più bonus, convinti di arrivare a dama. Ma non è bastato perché il Brest aveva cambiato idea: Faivre sarebbe partito solo per 15 milioni garantiti, nessun favore al giocatore che si era rifiutato di seguire la squadra in trasferta a Strasburgo. In quelle ore frenetiche l’area dirigenziale del Milan ha deciso di fare un passo indietro e virare con decisione su Messias, un talento che era stato bloccato da giorni. Ora il brasiliano può coronare il sogno di una vita mentre per Romain probabilmente non è finita qui, il club rossonero potrebbe tornare alla carica nel mese di gennaio.