Il primo, vero, colpo del Milan nel mercato di gennaio sarà il rinnovo di Ismael Bennacer. La firma sul nuovo contratto che avrà scadenza nel 2027 è prevista, salvo imprevisti, per martedì. Il centrocampista algerino andrà a guadagnare circa 4 milioni più bonus rispetto al 1,6 attuale. Un adeguamento sostanzioso e in linea con la centralità nel progetto dimostrata nell’ultimo biennio.



I DETTAGLI DELLA CLAUSOLA- Nel contratto del nazionale algerino sarà presente una clausola rescissoria da 50 milioni ma che sarà attivabile solo a partire dall’estate del 2024 e solo per i club esteri (dovrebbe valere per il mese di luglio). Un compromesso necessario per arrivare subito alla firma che, comunque, in caso di cessione permetterebbe al club rossonero di realizzare una plusvalenza piena.