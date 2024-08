Milan, tutti i "No" di Jovic. E il caso Chiesa non aiuta i rossoneri

Inoltre, c'è Chiesa che complica tutto. No, non stiamo parlando delle voci, che pure sono circolate, di una proposta al Milan per l'acquisto del figlio d'arte della Juventus; più semplicemente ci riferiamo al fatto che Chiesa e Jovic hanno in comune il procuratore, Fali Ramadani, che in questo momento è concentrato al 100% sul trovare una soluzione per Federico, scaricato dalla Juve per bocca di Thiago Motta qualche giorno fa. Il futuro di Jovic, insomma, non è tra le questioni più impellenti, almeno dalla parte del giocatore.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui