Riunioni, summit con agenti e intermediari, relazioni con l’area scouting. Il Milan è in continuo movimento alla ricerca della migliore soluzione per rinforzare la rosa di Pioli. Che nella prossima stagione perderà per quasi un mese, a cavallo tra gennaio e febbraio, la coppia titolare del centrocampo impegnata nella coppa d’Africa. Kessie risponderà alla chiamata sicura della Costa d’Avorio, Bennacer quella dell’Algeria. Massara e Maldini stanno lavorando per centrare uno o due obiettivi a centrocampo.



I NOMI IN LISTA- I profili sotto la lente d’ingrandimento sono tanti, la dirigenza rossonera è alla ricerca di giocatori con attitudini e caratteristiche dei due titolarissimi, ovvero fisicità e creatività. In lista ci sono i due bolognesi Schouten e Svanber, Fofana del Monaco e Pare Sarr del Metz. Ma attenzione a un ritorno di fiamma per Boubacar Kamara del Marsiglia. Classe 99’, molto forte tecnicamente e tatticamente tanto che può essere schierato sia da mediano davanti alla difesa che da difensore centrale. I rossoneri sono sul giocatore da almeno un anno e ora provano a chiudere.