Non è un gran momento per il Milan, che con il ko contro il Psg rischia di non qualificarsi agli ottavi di Champions. Considerando anche il campionato i rossoneri hanno perso tre delle ultime cinque gare in casa, tante quante quelle nelle ultime 23 gare precedenti a San Siro. Tre gol subiti in due delle ultime tre partite di Champions; non incassavano tre reti in casa in Champions dal 23 novembre 2011 col Barcellona.



SI QUALIFICA SE… - Per andare agli ottavi di Champions il Milan deve vincere a Newcastle il 13 dicembre prossimo, e sperare in una vittoria del Borussia Dortmund che giocherà in casa con il Psg. Se infatti i rossoneri dovessero vincere e i tedeschi pareggiare, il Milan si ritroverebbe a 8 punti insieme ai francesi ma passerebbe la squadra di Luis Enrique per la differenza reti negli scontri diretti.