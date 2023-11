Al Milan c'è un grosso problema infortuni: i rossoneri finiti ai box da inizio stagione sommano ben 89 partite complessive saltate per problemi fisici. Il dato, che comprende anche i lungodegenti Bennacer e Caldara (che non rientra nei piani, ma in questa situazione di emergenza avrebbe fatto comodo) racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la difficoltà del Milan di sfruttare l'ampia rosa a disposizione e fare turnover. Sono addirittura 20 i giocatori rossoneri costretti a fermarsi per problemi fisici in questa prima fetta di stagione, per 25 infortuni complessivi. La grande maggioranza dei quali sono eventi di natura muscolare (18). Gli unici otto della rosa a essere rimasti sempre sani sono Mirante, Florenzi, Tomori, Adli, Reijnders, Pobega, Romero e Giroud.