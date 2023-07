ideale - dopo la partenza di Tonali e l'arrivo di Loftus-Cheek - e lo ha ribadito a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada nel blitz a Casa Milan del pomeriggio di ieri. Il classe '98 di proprietà dell'AZ Alkmaar, fuori fino a novembre per l'infortunio al ginocchio subito nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. Mediano in un centrocampo a due, ma anche mezzala di inserimento:che, per fisico, visione di gioco e letture, è in grado di fare tante cose e farle pure bene. Come confermano le statistiche della sua ultima stagione.- Nella 54 partite disputate ha realizzato 7 reti e fornito 12 assist, ma sono altri i numeri che balzano all'occhio:Un giocatore dunque di chiara vocazione offensiva pur agendo preferibilmente da playmaker davanti alla difesa, il ruolo nel quale anche Pioli lo immagina come soluzione privilegiata, sia confermando il centrocampo con due mediani delle ultime tre stagioni, sia come perno di una linea a tre completata da due calciatori più bloccati come possono esseree l'altro obiettivo sensibile Yunusdel Valencia. Dei tre, come confermano le statistiche spalmate nell'arco dell'ultimo anno fornite dal portale FBREF, soprattutto se raffrontate con quelle di Tonali.e ad una serie di statistiche che denotano la propensione a giocarsi principalmente nella metacampo avversaria e sempre in avanti.- Il raffronto con Tonali risulta molto eloquente, mae che abbiano collezionato un certo numero di partite. La media fra la percentuale di giocatori con dati inferiori ai suoi e quella con dati uguali o superiori determina il percentile e, come potete ammirare nei grafici pubblicati sotto, i numeri del centrocampista dell'AZ sono degni di nota. Considerando la concorrenza proveniente soprattutto dalla Premier League,, respinta dalla società olandese che ne chiede 20 fissi. Una distanza tutt'altro che incolmabile e che i rossoneri proveranno a ricucire già nelle prossime ore.