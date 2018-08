L'urna di Montecarlo consegna al Milan il girone F per l'Europa League 2018/19: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei rossoneri. Il Milan partiva dalla seconda fascia e trova un sorteggio più semplice di quanto avrebbe rischiato. Dalla prima fascia arrivano i greci dell'Olympiacos Pireo, dalla terza gli spagnoli del Betis SIviglia e dalla quarta i lussemburghesi del Dudelange.



OLYMPIACOS:



LA FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Miranda, Meriah, Torosidis; Natcho, Bouchalakis; Christodoulopoulos, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Pedro Martins



LA STELLA: Konstantinos Fortounis, trequartista greco classe '92, nazionale dall'Under 19 e con 30 presenze e tre reti nella maggiore. Cresciuto nelle giovanili della squadra del Pireo, ha militato per tre stagioni in Germania, nel Kaiserslautern, prima di tornare all'ovile e disputare 103 presenze con 41 reti, vincendo anche il titolo di capocannoniere. E' uno dei migliori giocatori del campionato ellenico. Occhio anche all'ex Bologna e Udinese Lazaros Christodoulopulos. Tra le vecchie conoscenze del calcio italiano ci sono anche Fetfatzidis (Genoa), Marin (Fiorentina), Guilherme (Udinese) e Tachtsidis (Genoa, Verona, Torino e Roma).



IL CAMMINO: Terzo in campionato nella passata stagione, ha superato due turni preliminari eliminando gli svizzeri del Lucerna e gli inglesi del Burnley.



I PRECEDENTI: Precedente "antico", nella Champions League della stagione 1959-1960, con un 3-1 all'andata a San Siro con tripletta di Danova e un 2-2 al ritorno al Pireo con doppietta di Altafini.





BETIS SIVIGLIA:



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-2-1): Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, Guardado, Carvalho, Firpo; Lo Celso, Inui/Canales; Sanabria. All. Setien



LA STELLA: Antonio Sanabria, attaccante classe 1996 ex Barcellona e Roma, nazionale paraguaiano e punta dalla spiccata prolificità sotto rete. E' stato il più giovane giocatore nei campionati top europei ad aver già segnato 10 gol in campionato nella stagione 2015/2016 e tocca la doppia cifra prima di compiere 20 anni (solo 9 giocatori in 50 anni nella Liga). in estate, ha acquistato William Carvalho dallo Sporting mentre si è privato di Ruiz (Napoli), Durmisi (Lazio) e Pezzella, riscattato dalla Fiorentina.



IL CAMMINO: Sesto in campionato nella passata stagione, davanti ai cugini del SIviglia.



I PRECEDENTI: La prima partita che vide protagoniste entrambe le squadre fu nel 1970, il 13 Maggio, in una sfida amichevole in cui i ragazzi di Siviglia vinsero per 2 a 0, con due reti negli ultimi 15′ di Dacortza e Berruezo. Due gare ufficiali, fra Milan e Betis, furono l’andata e il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa delle Coppe, vinta poi dall’Anderlecht, nella stagione 1977-78. All’andata prevalse il Betis per 2 a 0, al ritorno il Milan, per 2 a 1 (reti di Tosetto e Capello, per i rossoneri). L'ultimo confronto vide ancora vincitore il Betis: al Ruiz de Lopera un rigore trasformato da M. Gonzalez consegnò la partita alla squadra di casa, il 9 agosto 2007. Un bilancio sfavorevole ai rossoneri, con un totale di tre partite perse e una sola vinta contro il Real Betis.





DUDELANGE



LA FORMAZIONE TIPO (5-4-1): Joubert; Jordanov, Malget, Prempeh, Cruz, El Jritl; Sinani, Courturler, Kruska, Stolz; Turpel



LA STELLA: David Turpel, attaccante lussemburghese classe '92 alfiere anche della Nazionale (30 presenze e 2 reti). Occhio anche a Daniel Sinani, esterno classe '97 che ha eliminato il Cluj nel playoff. In rosa sono presenti Bonnefoi (ex portiere della Juventus) e Bisevac, esperto difensore ex Lazio.



I PRECEDENTI: Sei precedenti tra Milan e squadre lussemburghesi (nessuno con il Dudelange) e sei vittorie, rispettivamente contro Avenir, Differdange e Union Luxemburg. Il Dudelange è la prima a partecipare ai gironi di Europa League.



@AleDigio89