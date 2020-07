. E invece no, in quello strano mondo che è il calciomercato, le svolte sono improvvise, inversioni a U che rendono quello che sembra ormai impossibile... possibile. Ed è capitato al, un colpo di scena che ha avuto del clamoroso: niente Ralf, avanti con Stefano. Una storia che ha dei retroscena che vanno raccontati.I contatti, le telefonate, le chiacchierate per progettare il futuro insieme, l'inizio di un nuovo corso per il Milan, a braccetto con iltedesco. Invece no: c'era un principio d'accordo sul progetto, sull'idea che si aveva di ricostruzione, ma mancavano dei dettagli.. Rangnick, sotto contratto con l', voleva pieni poteri,e dire la sua sull', che poteva essere lui oppure un uomo di sua fiducia, mentre il club milanista gli aveva offerto il ruolo di direttore tecnico, ma con Pioli in panchina; inoltre, il tedesco, non voleva il riscatto di Simon, arrivato puntualmente qualche giorno fa. E quel riscatto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, lì Rangnick ha capito di non essere quel salvatore della patria che pensava di essere. Il Milan, dal canto suo, ha fatto anche delle riflessioni su quello che era l'esborso economico per accontentare le richieste del responsabile dell'area sportiva: esborso ritenuto troppo alto dopo il coronavirus. E qui ci si lega anche il mercato, che non poteva essere troppo, il che ha fatto titubarePer unche parlava e chiedeva, c'era un Stefanoche lavorava, e vinceva, sul campo. Bravo a rimettere in piedi una stagione iniziata male, bravo a rivalutare gli acquisti estivi,: mai una parola fuori posto, anche nei momenti duri della stagione. Stagione che si è trasformata anche grazie all'ex Fiorentina, ma per tutte le storie che hanno il lieto fine c'è un momento in cui convinci qualcuno a puntare definitivamente su di te. E anche nella storia di Pioli c'è:Sotto 2-0, Rebic e compagni hanno rimontato Ronaldo e soci, facendo esultare il popolo rossonero.L'annuncio ufficiale del rinnovo è arrivato prima della firma, messa sul contratto solamente nella giornata di oggi: una particolarità quasi unica, visto che prima si firma e poi si annuncia. Ma un motivo c'è:. Milan avanti con Pioli, quindi, che sperava e credeva nel rinnovo. Lo dimostra il fatto che ha messo in stand-by Fiorentina e Torino, club interessati all'allenatore rossonero. Che resterà tale anche per i prossimi due anni. Con un bonus scudetto.