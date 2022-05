Rafael Leao ha vissuto stagione da assoluto protagonista, valsa lo scudetto al Milan e a lui il premio di MVP della Serie A, non poteva lasciare insensibili le grandi d’Europa. Sull'attaccante portoghese, secondo i betting analyst di Snai, sono infatti piombate Real Madrid e Manchester City: nonostante la permanenza a Milano valga 1,15 volte la posta, l'interesse dei Blancos, che hanno fallito il colpo Mbappé, potrebbe far riflettere il portoghese con un passaggio di Leao alle Merengues che vale 5,50 volte la posta, mentre sale a 7,50 l’opzione Manchester City. Più staccato, a 10, proprio il PSG, al completo in avanti dopo il rinnovo di Mbappè, con a seguire Liverpool e Manchester United, offerte rispettivamente a 15 e 20. Molto remota invece la possibilità di vederlo in Italia con una maglia diversa da quella rossonera: la Juventus, prima delle italiane in lizza, si gioca infatti a 33.