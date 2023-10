Tutti vogliono Malick Thiaw. Il difensore centrale del Milan, classe 2001, è una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione rossonera: insieme al compagno Fikayo Tomori ha concesso soltanto due gol agli attacchi avversari e si è conquistato la fiducia del ct della Germania Julian Nagelsmann, che lo ha convocato per la doppia amichevole dei tedeschi negli Stati Uniti.



LA SPAGNA, L'INGHILTERRA E L'OFFERTA DEL REAL - Le prestazioni convincenti dell'ex Schalke hanno attirato l'interesse di alcuni club esteri, soprattutto in Spagna e in Inghilterra: Defensa Central riporta dell'interesse crescente del Real Madrid, a caccia di un nuovo difensore, che è pronto ad offrire 20 milioni di euro, cifra chiaramente considerata troppo bassa da Furlani e Moncada.



IL WEST HAM E IL NO DEL MILAN - In Premier invece è il West Ham che al momento può rendere concreta una proposta accattivante, per offrire a Moyes un centrale fisico e già pronto al complicato torneo inglese. Il Milan per ora però non ha intenzione di cedere Thiaw, a meno di offerte irrinunciabili.