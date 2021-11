Stefano Pioli e il Milan, avanti insieme. La trattativa per il rinnovo del contratto del tecnico emiliano è arrivata al traguardo finale, mancano solo gli ultimi passaggi formali. Nel prossimo fine settimana Ivan Gazidis tornerà in Italia e osserverà tutti i dettagli dell’operazione, poi sarà il momento delle firme e dell’annuncio ufficiale che è previsto per la prossima settimana.



I DETTAGLI - Maldini e Massara lo hanno voluto fortemente in panchina e stanno raccogliendo i frutti di una scelta azzeccata, la proprietà ne ha sempre apprezzato i valori morali oltre che le capacità tattiche. Ecco perché quello di Pioli e il Milan è un matrimonio praticamente annunciato. Il tecnico emiliano firmerà un contratto biennale ( con opzione per il terzo anno) a circa 3,5 milioni di euro più bonus a stagione.