Il Milan non sta pigiando sull'accelerato per il rinnovo di Alessio Romagnoli. Le parti si sono date appuntamento più avanti con l'obiettivo di rinnovare l'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2022 e, secondo la Gazzetta dello Sport, questo sta convincendo il club rossonero a dirottare su altri giocatori le proprie attenzioni.