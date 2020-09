Il primo gol ufficiale della stagione 2020/21 delnon poteva che essere firmato, ma la punta svedese non si è soltanto limitato a sbloccare la gara contro lo Shamrok Rovers, ma ha certificato ancora una volta con una gara da 7 in pagella come nello schema tecnico tattico di Stefano Pioli iquello da cui passa la maggior parte delle azioni offensive del Milan.e lo sarà anche più del neo-acquistoche nel Brescia quel ruolo sapeva ricoprirlo alla perfezione. Niente di tutto ciò poiché il ruolo dei centrocampisti centrali nel 4-2-3-1 di Pioli è fondamentale nell'uscita palla al piede dalla difesa e nel togliere pressione nella circolazione agli esterni, ma, prende il via la vera azione offensiva del Milan.Anche nel corso della gara contro lo Shamrok Rovers, soprattutto dopo il 2-0 è apparso evidente come ilComplice una condizione fisica non eccelsa Ibrahimovic ha scelto di occupare una posizione fra il cerchio di centrocampo e la trequarti, frenando le iniziative in corsa dei vari Theo Hernandez, Krunic e Castillejo favorendo un giro palla lento ma efficace che, di fatto, ha escluso ogni possibilità di creare pericoli verso la porta di Gigio Donnarumma. Crescendo di condizione Ibra e aggiungendo la profondità di Leao e Rebic alla manovra, la zona di azione dello svedese si amplierà ulteriormente come già accaduto anche nel corso del finale della passata stagione.