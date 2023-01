C'è anche una delegazione del Milan al King Fahd Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, per assistere alla finale della Supercoppa spagnola di questa sera fra Real Madrid e Barcellona. Presenti il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, il direttore sportivo Ricky Massara, l'allenatore Stefano Pioli e il nuovo managing director, Giorgio Furlani. Ricordiamo che il Milan è in Arabia per disputare, mercoledì, la finale della Supercoppa italiana contro l'Inter.



CONTATTI - Presenza di rappresentanza, ovviamente, ma quando lo stato maggiore di un grande club assiste alla partita fra altri due grandi club, gli occhi di dirigenti e tecnico non potranno che fare anche delle valutazioni di mercato sui giocatori che guarderanno. E il match sarà anche un'occasione di contatto con le dirigenze di Blancos e Blaugrana.