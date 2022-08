Prima la gara di Reggio Emilia con il Sassuolo e poi l’accelerata, si spera, decisiva per Aster Vranckx. Il Milan si concentra sul campionato e su un match che lo scorso anno ha significato scudetto, ma ora è un viatico fondamentale per restare nel gruppone dei primi in Serie A. I piani della società sono chiari, così come le idee sul nuovo centrocampista che deve rinforzare la mediana di Pioli. Il prescelto è il belga del Wolfsburg.



SITUAZIONE - I due club stanno lavorando sui bonus, ma le cifre non cambiano. Il classe 2002 è stato chiesto dal Milan in prestito con diritto e i tedeschi, che hanno puntato su altri profili, come l’ex Bologna Svanberg, non hanno chiuso la porta, anzi. L’offerta dei rossoneri è di 1 milione per il prestito oneroso con un diritto a 11 milioni. Da ambo le parti filtra ottimismo e c’è la volontà di chiudere. Dopo Thiaw, il mercato di Maldini e Massara potrebbe portare un nuovo regalo.