Milan-Udinese chiude il programma del sabato dell'11esima giornata di Serie A. Una partita a sorpresa fondamentale per Stefano Pioli e per il gruppo rossonero, che non è riuscito ad uscire dal periodo negativo facendosi rimontare contro il Napoli e bisognoso di una vittoria per tenersi in piena lotta scudetto. Il cambio in panchina Sottil-Cioffi a Udine non ha cambiato il copione con 4 pareggi consecutivi che tengono i friulani ancorati alla zona calda della classifica.,



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Udinese, con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 4 novembre a San Siro sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Okafor, Jovic, Leao.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin.