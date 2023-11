Un brutto passo falso, frutto di una prestazione ampiamente sotto tono. E questa volta, dopo tanto tempo, il pubblico del Milan ha scaricato i propri giocatori ed è tornato a fischiare la squadra nella cornice di San Siro.



PRIMA ALL'INTERVALLO - Milan e Udinese hanno chiuso il primo tempo della sfida valida per l'11esima giornata di Serie A sullo 0-0, ma lo spettacolo offerto a San Siro ha riportato una larga parte del pubblico presente a fischiare i propri giocatori. Al dubplice fischio al 45esimo, infatti, una pioggia di fischi che non ha riguardato la Curva Sud si è abbattuta su Calabria e compagi che sotto la pioggia, quella vera, stavano rientrando negli spogliatoi.



LA DELUSIONE FINALE - Un copione che è anche peggiorato al tirplice fischio quando Sacchi ha sancito la sconfitta per 1-0 dei rossoneri sommersi da sonori fischi all'uscita dal campo da parte, questa volta sì, di tutto lo stadio.