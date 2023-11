Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Milan-Udinese, anticipo serale del sabato dell'undicesima giornata di campionato:



Milan – Udinese sabato 04/11 H.20.45

Sacchi

De Meo – Capaldo

Iv: Monaldi

Var: Abbattista

Avar: Dionisi



SECONDO TEMPO

61' Rigore per l'Udinese! Ebosele entra in area di rigore dalla destra ed entra a contatto con Adli. Il contatto c'è per la dinamica della corsa fra i due, ma non è il pestone evidente che l'arbitro Sacchi in un primo tempo fischia. Check var che conferma la decisione dell'arbitro.

74' Leao protesta e chiede un rigore per un tiro deviato da Perez a suo dire di braccio. Check var che conferma il braccio attaccato al corpo e quindi non sanzionabile