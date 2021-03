: topica clamorosa in occasione della rete di Becao quando manca completamente un intervento assolutamente alla portata. Un errore tecnico piuttosto grave.: arriva spesso al cross ma non sempre con precisione. Fa il suo anche in fase difensiva. (dal 18' st: regala maggiore brio alla catena di destra)Nestorovski si muove molto e lo costringe a coprire una zona ampia di campo. Il difensore danese non è ancora brillante come a inizio stagione ma non delude.: provvidenziale quando respinge sulla linea un colpo di testa di Nestorovski a Donnarumma ormai battuto. Qualche minuto non contrasta lo stacco di Becao che porta in vantaggio l'Udinese. Ci si aspettava una risposta più decisa dopo la recente esclusione di Roma.: prestazione molto deludente del forte esterno francese del Milan: disastroso in fase difensiva, suo il retropassaggio errato che mette in imbarazzo Donnarumma prima del salvataggio di Romagnoli. Più di un buco nella sua partita e anche quando attacca è un po' egoista portando troppo il pallone.: conferma i buoni segnali visti con la Roma: buone geometrie in regia, gioca di prima e vince anche diversi duelli a centrocampo. Costretto al cambio per un problema muscolare.(dal 1' st: entra in campo con il piglio giusto. Velocizza l'azione e si inserisce bene anche in area avversaria)sempre più fondamentale per questo Milan, una gara presidenziale. Fa tanta legna in mezzo al campo, cerca sempre di trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Dal dischetto è ormai una sentenza: 8 rigori realizzati su 9. Regala ai suoi un punto importante.tra gli attaccanti è quello che ci prova di più. Sul finire del primo tempo trova un grande Musso a dire di no al suo diagonale da posizione favorevole. Nella ripresa scompare completamente dai radar (dal 30' st6: si sbatte come un matto alla ricerca di una soluzione interessante): un paio di giocate delle sue ma nel complesso si vede poco e non incide. (dal 18' stsi rivede in campo dopo tanto e dà la sensazione di essere ancora un po' frenato dalla tensione)Una partita a due facce: disastroso nel primo tempo dove non riesce a tenere un pallone, più intraprendente nella seconda parte di gara. Suo il cross che porta alla grande ingenuità di Larsen con conseguente calcio di rigore per il Milan.così non va, Rafael. Ciondola per tutto il versante offensivo e non becca mai un pallone. Atteggiamento rivedibile per un giocatore che ha un grande potenziale ma non riesce ad essere continuo.la lunga lista di infortunati gli riducono al minimo la possibilità di agire e cambiare le cose in corsa.: si conferma su livelli altissimi di rendimento, l'argentino è un grande portiere. Straordinario l'intervento sul colpo di testa ravvicinato di Kessie.: quando vede il rossonero si esalta. Proprio al Milan aveva segnato il suo primo gol in A alla Dacia Arena, si ripete anche a San Siro con la complicità di Donnarumma.annulla totalmente un Leao piuttosto evanescente.il meno sicuro della linea difensiva friulana.inizia la partita con un errore tecnico incomprensibile che regala un corner al Milan. Poi esce alla distanza e si fa apprezzare in copertura su Theo Hernadez,: un professore del ruolo di mezzala. L'argentino detta i tempi, copre, si inserisce con una continuità impressionante. Prestazione sontuosa: è pronto per una big.: lavora molto e bene, giocatore importante per gli equilibri di Gotti.(25' st: sbaglia sport e gioca a pallavolo nel finale concedendo un rigore al Milan quando ormai mancavano pochi secondi alla fine)Makengo 6: buon dinamismo e si fa apprezzare nei raddoppi su Castillejo. (dall'11: non vede mai un pallone giocabile): non è un fulmine di guerra ma disputa la sua consueta partita generosa e attenta dal punto di vista tattico.(dal 25': buona diga davanti alla difesa)fa reparto da solo, svariando su tutto il fronte. Mezzo voto in meno perché non angola il colpo di testa che poteva dare il vantaggio all'Udinese a inizio ripresa.per lo spettacolo ripassare un'altra volta. Viene a San Siro per prendere un pari e per poco non centra il colpo grosso.