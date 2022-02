: salva il pari con un grande intervento nei minuti di recupero su Deulofeu.: non sempre ordinato ma almeno voglioso di provarci fino all'ultimo.: seconda partita consecutiva negativa per il difensore inglese che perde diverse volte Beto e rischia il rosso a inizio secondo tempo.: l'unico errore della sua partita è il mancato intervento su Udogie che, pero, segna aiutandosi con il braccio.: splendida la profonda diagonale nei minuti di recupero a chiudere un'occasione enorme da gol di Success. Spinge con continuità.: primo tempo praticamente perfetto, fatto di tanti palloni recuperati e un assist delizioso per il gol di Leao. Cala molto nella seconda frazione di gioco.: altra prestazione anonima per il centrocampista ivoriano.: pochi spunti e idee annebbiate. (dal 20' stqualche strappo interessante ma manca sempre nella rifinitura o nella conclusione in porta): dopo alcuni lampi nel derby è tornato il trequartista insicuro visto per due mesi e mezzo. (dal 39' st: si inventa un gol bellissimo l'ottavo in campionato. Esce, però, presto dalla partita.servito poco e male, non incide. (dal 20' st Rebic 5: in una evidente crisi tecnica): non riesce a motivare la squadra dopo il passo falso di Salerno. Si sono visti gli stessi errori fatti in Campania.: sicuro nelle uscite, il Milan non lo impegna mai seriamente.; errore vistoso sul gol di Leao quando perde l'appoggio sul portoghese e gli permette di battere a rete indisturbato.: stravince il duello fisico con Giroud al quale concede poco e nulla.: lotta su ogni pallone, usando anche le maniere forti.: ottimo motorino, una spina nel fianco della difesa rossonera.: sempre ordinato e pulito in fase di possesso palla. (dal 44' st Jajalo),,: preziosa diga davanti alla difesa.: fa il suo con ordine e fisicità. (dal 10' stregala più brio alla manovra friulana)controlla agevolmente Messias. (dal10' st: intraprendente. Realizza il gol del pari ma con evidente fallo di mano): sempre in movimento, regala un paio di accelerazioni delle sue. Maignan gli nega la gioia del gol nel finale.: grande lavoro per la squadra, fallisce un'occasione importante da gol. (Dal 20' st Success 6: confusionario ma efficace)piano partita perfetto per il tecnico dell'Udinese.