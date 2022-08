Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le partite della prima giornata. Alle 18.30 di sabato sarà il Milan campione d'Italia a far partire le danze, ospitando l'Udinese in un San Siro gremito. Per Stefano Pioli c'è un dubbio in attacco, fra l'acciaccato Giroud e Rebic. Sulla trequarti, Brahim Diaz parte titolare, ma De Ketelaere scalpita. Sul fronte Udinese, occhio ai 'partenti' Udogie e Deulofeu.



Sabato 13 agosto, ore 18.30: Milan-Udinese (Dazn)



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.