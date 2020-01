Milan-Udinese è il lunch match della 1° giornata di ritorno della Serie A: fischio d'inizio alle 12.30, arbitra Luca Pairetto, di seguito gli episodi da moviola.



h. 12.30 MILAN-UDINESE - Pairetto (De Meo-Santoro, IV Prontera, VAR Calvarese, AVAR Di Iorio)



SECONDO TEMPO



80' - Ibrahimovic in ritardo su Becao: Pairetto assegna fallo e ammonisce l'attaccante del Milan.



63' - Trattenuta di Conti su Okaka: giallo per il terzino del Milan.



52' - Il Milan chiede un altro rigore per presunto fallo di mano di Becao su conclusione di Ibrahimovic, Pairetto e VAR non concedono correttamente per il pallone sbatte sul fianco del difensore dell'Udinese. Ammonito Pioli per proteste.



PRIMO TEMPO



40' - Bennacer stende Fofana a centrocampo: Pairetto lascia correre per regola del vantaggio, poi al termine dell'azione ammonisce il centrocampista del Milan.



27' - Sema stende Castillejo in ripartenza, giallo per l'esterno dell'Udinese.



23' - Il Milan chiede un rigore per presunto fallo di mano di Becao sul cross di Leao. Pairetto non concede, il VAR conferma la decisione del direttore di gara che assegna corner ai rossoneri.



7' - Regolare il gol dell'Udinese: De Meo inizialmente sbandiera per fallo di Donnarumma su Lasagna, Pairetto lascia correttamente correre per regola del vantaggio visto che il pallone finisce sui piedi di Stryger Larsen.