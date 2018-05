La Gazzetta parla di disastro sportivo per il Milan con il caos Uefa. E aggiunge la situazione: il raggio d’azione dei giudici dovrebbe rientrare in questi parametri: “multa” (si era parlato di circa 15-20 milioni, di cui un terzo subito e il resto condonato in caso di rispetto dei paletti), “divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni Uefa” (in pratica la lista di giocatori da presentare non può registrare nuovi ingressi), “limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni Uefa” (da 25 per esempio si scende a 21) e “squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni.