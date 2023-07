Da San Siro a San Donato Milanese: avanza il progetto del Milan per il nuovo stadio fuori dal Comune di Milano. Come riportato dall'avvocato Felice Raimondo che ha consultato le visure camerali, lo scorso 8 giugno il club rossonero ha acquistato per 3 milioni di euro il 90% di Sportlifecity, la società (precedentemente posseduta da Cassinari, che resta socio al 10%) proprietaria dell'area su cui poter costruire in futuro il nuovo impianto di proprietà.



Inoltre lo stesso Milan si è impegnato a versare altri 7 milioni di euro (10 milioni in totale) nel caso in cui, a seguito di accertamenti fiscali, il valore dell'area in questione fosse stimata in 17 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto al prezzo precedentemente pattuito tra Asio e Sportlifecity (7 milioni).