È arrivato il comunicato ufficiale del Milan sugli infortunati della squadra di Rino Gattuso. Oltre a Gigio Donnarumma, anche Lucas ​Paquetá sarà costretto a saltare il big match di sabato sera contro la Juventus e dovrebbe stare fuori per circa tre/quattro settimane. Rimane in dubbio la presenza di Franck Kessie mentre sono in miglioramento le condizioni di Andrea Conti e Suso.



IL COMUNICATO - "​AC Milan comunica che, a seguito degli infortuni subiti nella gara contro l'Udinese, i calciatori Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono stati sottoposti in data odierna a esami strumentali. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica. La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana. Di seguito l'aggiornamento sulle condizioni fisiche degli altri calciatori infortunati: Franck Kessie soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Questa mattina il centrocampista ha svolto un allenamento differenziato. Andrea Conti, dopo la partita di Genova, ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra. La situazione è in miglioramento e verrà valutata giorno per giorno. Infine, la contusione al piede sinistro di Suso si sta risolvendo e già oggi si è allenato regolarmente con la squadra".