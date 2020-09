, che approda così all'Eintracht Francoforte dopo la stagione in prestito, conclusa con 16 gol in 37 partite."AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore André Miguel Valente da Silva all'Eintracht Francoforte. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive"."Nella sua stagione d'esordio, il forte attaccante ha segnato 16 gol in tutte le competizioni. Silva ha dimostrato il suo valore anche a livello internazionale, segnando una doppietta nel 2-2 di Salisburgo. Tutto ciò non ha fatto esitare i responsabili dell'Eintracht Francoforte, che hanno convertito il prestito originariamente stimato fino al 2021 in un contratto fino al 30 giugno 2023. Il ds Fredi Bobic conferma: "Abbiamo visto l'efficienza di André in questi mesi. Non a caso è stato il miglior attaccante della Bundesliga dopo la ripresa. Siamo convinti di alzare ulteriormente il livello qui a Francoforte, siamo contenti di esserci legati a quest'attaccante fino al 2023""."Nuovo capitolo, stesse ambizioni": così, tramite Twitter, il centravanti portoghese ha commentato la notizia dell'acquisto da parte del club tedesco. ​