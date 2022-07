Divock Origi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. In attesa del comunicato da parte del club rossonero, atteso nelle prossime ore, è stato il sito della Lega Serie A a dare per fatto il trasferimento del belga in Italia. Origi, atteso oggi a Milanello, si allenerà a parte per i prossimi 10 giorni, per recuperare del tutto dall’infortunio muscolare patito nel finale di stagione con il Liverpool.