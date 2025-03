Milan, ufficiale Astin Mbaye: ecco dove giocherà

AC Milan via Getty Images

MILAN, CHI E' ASTIN MBAYE

I rossoneri hanno annunciato l'intesa preliminare per l'arrivo in rossonero di, difensore classe 2009.Definita anche la sua gestione: partirà dall'Academy nell'e sarà disponibile per il progetto, squadra Under 23 che attualmente è in lotta per non retrocedere nel girone B della Serie C.- "AC Milan può annunciare che è stato raggiunto un accordo preliminare per il trasferimento di Astin Mohammet Zaehb Mbaye. Astin è nato a New York il 5 marzo 2009 e ha la doppia cittadinanza statunitense e tedesca. Come difensore, Astin è già un pilastro delle squadre giovanili degli USA. Astin Mbaye sarà disponibile per il "progetto Milan Futuro", a partire dall'Academy nell'U17, dal 1° luglio 2025".