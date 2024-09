Milan, UFFICIALE: Bennacer operato, fuori 4 mesi

Redazione CM

4 minuti fa



Il Milan perde Ismael Bennacer fino a metà gennaio del 2025. Questo il comunicato da parte del club rossonero, in merito alle condizioni del centrocampista algerino: "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L'intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".