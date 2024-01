Milan, UFFICIALE: blindato Nava

#ACMilan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lapo Nava fino al 30 giugno 2027.



Il comunicato ufficiale https://t.co/33R5VmKCtz#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/7DptdYJkhg — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) January 3, 2024

Ilblinda: ufficiale il rinnovo del portiere classe 2004 fino al 2027.- AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lapo Nava fino al 30 giugno 2027. Lapo ha mosso i primi passi in rossonero nel gennaio 2017, diventando protagonista tra i pali delle formazioni giovanili, per poi essere inserito nella rosa della Prima Squadra nella stagione sportiva in corso.