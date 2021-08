Il Venezia comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo col Milan per Mattia Caldara. Il difensore, classe 1994 ex Atalanta e Juventus, arriva in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.



Anche il club rossonero ha confermato l'operazione di mercato: il Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia.