Ora è ufficiale:. Il club rossonero annuncia l'ingaggio dell'esterno offensivo dal, operazione a titolo definitivo da. Per il nigeriano classe '99 un contratto di cinque anni - fino al- e la- AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L'attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria.Samuel Chukwueze vestirà la maglia numero 21.- Il Villarreal ha raggiunto un accordo di trasferimento con il Milan per il calciatore Samu Chukwueze, che lascia il club dopo sei anni di difesa della maglia rossa.Chukwueze, da promessa a starSamu Chukwueze ha firmato per l'entità gialla nella stagione 2017/18 per rafforzare l'attacco della Juvenil A. Tuttavia, il suo ruolo brillante nel calcio giovanile giallo ha fatto sì che presto abbia fatto il salto al Villarreal B, con il quale ha giocato uno spettacolare tratto finale di competizione e successiva fase di promozione in Seconda Divisione in cui ha segnato 2 gol e fornito un assist.La fulminea ascesa del nigeriano continuerà nella stagione 2018/19. Chukwueze ha esordito in prima squadra il 20 settembre 2018 contro i Rangers FC in Europa League e presto si guadagnerebbe un posto nella squadra allenata all'epoca da Javi Calleja. Nella stessa stagione, l'esterno giocò un totale di 35 partite con la prima squadra in cui segnò sei reti - alcune delle quali estremamente importanti, come quella segnata contro il Girona a Montilivi o contro il Levante al Ciutat de Valencia - affermandosi come uno dei calciatori rivelazione della competizione.Durante le stagioni successive, Samu Chukwueze ha continuato a essere un giocatore importante negli schemi dei diversi allenatori che sono passati attraverso l'entità durante la loro permanenza al club. Chukwueze, campione di Europa League con il Villarreal e uno dei giocatori più amati dai tifosi, lascia ai tifosi del groguets ricordi di gol per la storia del club, come quello segnato contro l'FC Bayern all'Allianz Arena nei quarti di finale di UEFA Champions League 2021/22 o la prestazione stellare al Santiago Bernabéu della scorsa stagione.Il Villarreal desidera ringraziare Samu Chukwueze per la sua dedizione e professionalità durante le stagioni in cui ha difeso i colori del Sottomarino e per il meglio nella sua nuova fase professionale.