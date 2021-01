Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore del Parma. Come si evince dal sito della Serie A, infatti, i ducali hanno depositato il contratto del terzino.Poco dopo, ecco anche le note ufficiali dei club: "Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del calciatore Andrea Conti (02-03-1994, Lecco) dalla Società A.C. Milan. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025".​ Il Milan, invece, "ringrazia Andrea per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva".​L'ex Atalanta lascia il Milan dopo tre anni e mezzo: per i rossoneri incasso da circa. La formula è unche diventa obbligo in caso di salvezza.