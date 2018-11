Anche per la stagione calcistica 2018/2019 e per il sesto anno consecutivo Fujitsu Climatizzatori sarà partner di, un sodalizio che entrambe le società hanno voluto valorizzare con un momento istituzionale insieme a Daniele Massaro e Franco Baresi. Nella splendida cornice di San Siro, il nuovo Direttore Generale di Eurofred Italy (il gruppo di cui fa parte Fujitsu) Dott. Maximiliano Castiglioni ha infatti ricevuto in dono la nuova divisa del Milan; una maglia sul cui retro è stato stampato il numero 6, come gli anni di sponsorizzazione di Fujitsu, 6 come il numero di maglia del capitano Franco Baresi che è stato anche testimonial della campagna di comunicazione Fujitsu 2017/2018 e 6 come gli anni di garanzia ROKU che Fujitsu offre sui propri climatizzatori della linea residenziale.Le novità che riguardano Fujitsu Climatizzatori e la partnership con AC Milan non finiscono qui. È infatti online la piattaforma web che fino al 5 maggio 2019 consentirà di partecipare al concorso per vincere due biglietti per assistere a una partita di campionato allo stadio di San Siro.Potranno partecipare al concorso tutti gli utenti che si registreranno al sito. In palio anche palloni firmati dai giocatori della squadra.Per tentare la fortuna è sufficiente rispondere a tre domande sequenziali e casuali a risposta multipla legate al mondo della climatizzazione e al marchio Fujitsu. Il sistema fornirà in automatico un responso e solo in caso di risposta corretta ad almeno due delle tre domande, si avrà la possibilità di cliccare sul pulsante virtuale collegato al sistema elettronico "instant win" di assegnazione delle vincite.La nuova piattaforma sarà promossa da Fujitsu con una campagna di sponsorizzazione su Facebook e adv su Google e supportata dalla comunicazione digitale della Milan Media House.