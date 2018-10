Il Milan ha pubblicato sul proprio sito la Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018: "Si informano i signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di A.C. Milan S.p.A. ha deliberato la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 per il giorno 25 ottobre 2018. Il bilancio, unitamente a tutta la documentazione di corredo ai sensi dell'art. 2429 c.c., è depositato presso la sede della Società per gli Azionisti che ne volessero prendere visione."