. L'accordo tra i club è stato trovato per una cifra complessiva vicina aitra bonus e parte fissa. Il comunicato dell'addio è stato pubblicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale.Il Milan ha voluto ringraziare in modo speciale Cutrone, tra i grandi protagonisti di questi ultimi anni: ''Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall'età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club.''.Anche ilha annunciato l'arrivo dell'attaccante italiano con un video sui propri canali social. Il giocatore ha anche rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: ''. Voglio dare tutto per questa squadra. Mi hanno convinto e non vedo l'ora di mettermi alla prova in Premier. Non vedo l'ora di iniziare.. Non si smette mai di imparare, sono qui per crescere e dare tutto quello che posso. Saluti i tifosi e dico che sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di sentire il loro supporto''.​