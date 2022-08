Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata:. Il club rossonero ha annunciato con una nota l'acquisto daldel trequartista, che indosserà la(foto acmilan.com):AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC.Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90.Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio.Nel novembre 2020 l'esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol.- Il Bruges ha poi salutato De Ketelaere con un video sui social: " Rendici orgogliosi a Milano! ".- Sul profilo Instagram del Milan, le prime parole di Charles De Ketelaere da giocatore rossonero: "Sono un ragazzo che di solito è molto calmo, ma ero molto emozionato dall'interesse del Milan, non sapevo come reagire. Dicono che non si può immaginare finché non sei qui, quando lo senti e vedi i tifosi, finché non senti il vero calore di questo Club e la passione. E' diverso dal semplice parlarne".