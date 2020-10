Mancava solo l'ufficialità:. Questo il comunicato diramato dal club rossonero a due ore dalla sfida di campionato contro lo Spezia valida per la 3a giornata di campionato: "Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot (foto dal sito ufficiale del Milan) è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol.Il difensore indosserà la maglia numero 5". L'operazione è stata curata dall'intermediario Giuffrida.